Sürdürülebilir sanayi üretimi kapsamındaki çalışmalarda, tarımsal sanayiden elde edilen atık ve yan ürünler yol altyapısı sektöründe ticari ölçekte kullanılmaya başlandı. Bu doğrultuda yürütülen son çalışmalarda, mısır etanolü üretimi sırasında ortaya çıkan yarı rafine teknik mısır yağı, rafinerilerde asfalt bağlayıcı üretimine girdi olarak eklendi. Test aşamasını başarıyla tamamlayan yöntemle kısa sürede 95.000 ton yenilenebilir içerikli asfalt üretilerek kullanıma sunuldu. EKONOMİYE KATKI SAĞLIYOR Söz konusu yöntem, mısır işleme süreçlerinde yan ürün olarak açığa çıkan teknik yağın sanayiye kazandırılmasıyla döngüsel ekonomiye katkı sağlıyor. Daha önce sürdürülebilir havacılık yakıtları ve yenilenebilir motorin üretiminde değerlendirilen bu hammadde, artık yol kaplama malzemelerinin yapısına da entegre ediliyor. KARBON AYAK İZİNİ DÜŞÜRÜYOR Yakıtların aksine asfaltın kullanım esnasında yanmaya uğramaması, ürünün içeriğindeki karbonun yolun kullanım ömrü boyunca malzeme bünyesinde kalmasını sağlıyor. Bu durum, altyapı projelerinde karbon ayak izinin düşürülmesine imkan tanıyor. Deneme süreçlerini geride bırakıp seri üretime geçen tesisler, yenilenebilir hammaddeye dayalı üretimin sürekliliğini sağlamak amacıyla tedarik ağlarını genişletmeye devam ediyor.

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