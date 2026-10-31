Trabzonspor'un sezon başında Liverpool'dan kadrosuna kattığı Mohamed Salah'ın, Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü Hossam Hassan ile görüş ayrılığı yaşadığı öne sürüldü. Mısırlı medya profesörü Dr. Mohammed Tharwat'ın aktardığı bilgilere göre Mısır Futbol Federasyonu, anlaşmazlığı gidermek amacıyla Salah'la doğrudan görüşmek üzere Trabzon'a özel bir heyet göndermeyi değerlendiriyor.

Milli takımın kaptanlığını yapan 34 yaşındaki futbolcu ile teknik direktör arasındaki anlaşmazlık ve olası heyet ziyareti hakkında resmi bir doğrulama yapılmadı. Heyetin kimlerden oluşacağı ve ziyaretin tarihi de henüz netleşmedi.

FEDERASYONUN DEVREDE OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

İddiaya göre Mısır Futbol Federasyonu Başkanı Hani Abu Rida ile yönetici Mustafa Azzam da taraflar arasındaki anlaşmazlığın giderilmesine yönelik girişimlerde yer alıyor. Federasyon yönetiminin Salah ile Hassan arasındaki iletişimi güçlendirmek istediği belirtildi.

Görüşmenin gerçekleşmesi halinde Salah'ın milli takımdaki durumunun ve teknik heyetle yaşadığı ileri sürülen sorunların ele alınması bekleniyor.

ANGOLA MAÇINDAKİ DEĞİŞİKLİK VE SUNİ ÇİM TARTIŞMASI

Görüş ayrılığının, Mısır Milli Takımı'nın son karşılaşmalarındaki teknik tercihlerden kaynaklandığı ileri sürüldü. Salah'ın Angola maçında oyundan alınmasının, anlaşmazlığı tetikleyen gelişmeler arasında olduğu iddia edildi.

Güney Sudan karşılaşması öncesinde alınan kararlar da tartışmanın bir diğer başlığı oldu. Salah'ın bu maçta suni çim zemin nedeniyle dinlendirilmesi, daha sonra Trabzonspor'un yine suni çimde oynadığı Avrupa maçında forma giymesiyle yeniden tartışmaya açıldı.

Tharwat, Hassan'ın oyuncu değişikliği kararlarını da eleştirdi. Salah'ın maçın sonucunu değiştirebilecek yeteneklere sahip olduğunu belirten Tharwat, kritik bölümlerde oyundan çıkarılmasının doğru olmadığını ve milli takımın oyuncunun yeteneklerinden daha fazla yararlanması gerektiğini savundu.