Trabzonsporlu Mohamed Salah, Mısır'ın Afrika Uluslar Kupası Elemeleri B Grubu'nda Malavi'yi 5-0 yendiği karşılaşmada attığı iki golle milli takımın gol rekorunu kırdı. Gol sayısını 70'e yükselten Salah, 69 gollü Hossam Hassan'ı geride bıraktı. REKOR GOLÜ 90+5'TE GELDİ Salah, 84. dakikada fileleri havalandırarak skoru 4-0'a getirdi ve Hassan'ın 69 gollük rekorunu yakaladı. Uzatma dakikalarında kazanılan penaltıda topun başına geçen Salah, 90+5. dakikada attığı golle hem maçın skorunu belirledi hem de Mısır Milli Takımı tarihinin en golcü futbolcusu unvanını aldı. MISIR İLK YARIDA ÜÇ GOL BULDU Ev sahibi Mısır, karşılaşmanın 6. dakikasında Nasser Maher'in golüyle öne geçti. Omar Marmoush, 10. dakikada farkı ikiye çıkardı. Muhammed Hany'nin 39. dakikadaki golüyle ilk yarıyı 3-0 önde tamamlayan Mısır, ikinci yarıda Salah'ın iki golüyle sahadan 5-0 galip ayrıldı.

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