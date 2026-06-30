Mısır ayıklarken parmaklarımıza dolanan ve can sıkan o püskülleri bugüne kadar hep çöpe attıysanız, yalnız değilsiniz. Ancak ünlü şefler ve geleneksel Asya mutfağı, bu "atık" malzemenin peşinde. Örneğin; Cast Iron Cowboy programının sunucusu Kent Rollins, mısır püsküllerini sıcak yağda kızartarak çıtır bir garnitür haline getirmeyi öneriyor. Rollins'e göre bu yöntem, yemeklere tahmin edemeyeceğiniz kadar "tatlı ve çıtır bir doku" kazandırıyor.

ASYA'NIN KADİM ŞİFASI: MISIR PÜSKÜLÜ ÇAYI

Kore ve Çin mutfağında mısır püskülü çayı, yüzyıllardır hem lezzeti hem de ödem atıcı, tazeleyici özellikleri nedeniyle severek tüketiliyor.

Püskülleri temiz suda hafifçe rengi dönene ve etrafa o mısıra has o aromatik, fındığımsı koku yayılana kadar kaynatın. Süzdükten sonra ister sıcak ister soğuk olarak tüketin.

BAHARAT GİBİ KURUTUN VE SERPİŞTİRİN

Mısır püsküllerini kurutup ufalayarak tıpkı bir kurutulmuş ot (kekik veya nane gibi) gibi kullanabilirsiniz. Çorbaların, salataların veya fırın sebzelerin üzerine serperek hem şık bir görünüm hem de hafif tatlı bir aroma elde edebilirsiniz.

GURME TEREYAĞI HAZIRLAYIN

Kurutulmuş ve ince kıyılmış mısır püsküllerini yumuşamış oda sıcaklığındaki tereyağı, biraz tuz ve sevdiğiniz baharatlarla karıştırın. Hazırladığınız bu gurme tereyağını, ızgara yaptığınız taze mısırların üzerine sürerek lezzeti ikiye katlayın.

PÜSKÜLLERİ DOĞRU SOYMANIN YOLU

Mısır püsküllerini verimli kullanabilmek için onları hırpalamadan, tek parça halinde çıkarabilmek önemli. İşte işinizi kolaylaştıracak iki pratik hile:

Patates Fırçası Yöntemi: Mısırı soyduktan sonra üzerinde kalan inatçı püskülleri temiz bir patates/sebze fırçasıyla yukarıdan aşağıya doğru hafifçe fırçalayarak kolayca toplayabilirsiniz.

Mikrodalga Mucizesi: Eğer zamanınız kısıtlıysa, mısırı kabuklarıyla birlikte birkaç dakika mikrodalga fırında ısıtın. Isı, püsküllerin gevşemesini sağlar; böylece kabuğu çektiğinizde tüm püsküller tek bir kalıp halinde, pürüzsüzce ayrılır. Bu yöntem özellikle püskülleri kurutmak veya kızartmak istediğinizde uzun şeritler elde etmenizi kolaylaştırır.

SAKLAMA VE KURUTMA REHBERİ

Püskülleri topladıktan sonra üzerindeki tozu ve toprağı arındırmak için hafifçe yıkayın. Ardından bir havlu kağıt üzerinde oda sıcaklığında kurumaya bırakın. İşlemi hızlandırmak isterseniz, fırını en düşük dereceye getirip fan ayarında da kurutabilirsiniz.

Tamamen kuruyan püskülleri cam bir kavanoza koyup kilerinizde saklayın. Bir sonraki akşam yemeğinde misafirlerinize kendi yaptığınız çıtır mısır garnitürünü sunarken ya da yorgunluk çayınızı yudumlarken, çoğunluğun sadece mısırın tanelerine odaklanıp bu cevheri kaçırdığını bilmenin haklı gururunu yaşayabilirsiniz!