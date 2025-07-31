Yaz aylarının en sevilen lezzetlerinden biri olan taze süt mısırını seçerken nelere dikkat edilmeli? Kimi rengine, kimi kabuğuna, kimi ise püskülüne bakarak karar verir. Peki doğru seçim nasıl yapılır? İşte pazarda ya da markette en taze ve lezzetli mısırı seçmek için bilmeniz gerekenler…

RENGİNE DİKKAT EDİN

Mısırın kabuğu yeşil ve nemli olmalıdır. Kuru veya sararmış kabuklar, mısırın tazeliğini kaybettiğini gösterir. Bu tür mısırlar genellikle lezzetsizdir ve pişirildiğinde sert kalır.

KABUĞU SIKI KAPANMIŞSA TAZEDİR

Kabuğu sıkı ve mısırı tamamen sarmış olan mısırlar taze olduklarının göstergesidir. Eğer kabuk gevşekse, bu mısırın beklemiş ve tazeliğini yitirmiş olduğunu gösterir.

TANELERİN RENGİNE VE ŞEKLİNE BAKIN

Mısır taneleri parlak ve canlı renkte olmalıdır. Donuk, mat ya da buruşuk taneler taze değildir. Ayrıca tanelerin düzgün sıralanmış, birbirine yakın ve sık olması da tazelik göstergesidir.

KOKUSUNU KONTROL EDİN

Taze mısırın ferah ve hafif tatlı bir kokusu olur. Ekşi, ağır ya da burun yakan bir koku alıyorsanız bu mısır taze değildir.

KOÇANI KONTROL EDİN

Mısırı elinize aldığınızda, koçanının içindeki tanelerin sert ama çok yumuşak olmaması gerekir. Eğer mısır fazla yumuşak ya da boşluklu hissediliyorsa, bu tazeliğini kaybettiğini gösterir.

BOYUTU TAZELİĞİNİ GÖSTERİR

Çok büyük mısırlar genellikle daha az tatlı ve daha sert olur. Orta boy mısırlar, daha tatlı ve lezzetli olmaları açısından ideal seçimdir.

SAP RENGİNİ GÖZLEMLEYİN

Mısırın sapı yeşil ve hafif nemli olmalıdır. Kahverengi ve kurumuş saplar, mısırın uzun süre beklediğini gösterir ve bu da tazeliğin azaldığını ortaya koyar.