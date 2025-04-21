Mısırlı girişimci Servet Abdelwahab, 2020'de Turgutlar köyü yakınında kiraladığı kıraç bir arazide kurduğu çiftlikte biri veteriner olan iki oğluyla birlikte Pekin ördeği yetiştiriciliği yapmaya başladı.

İlk etapta yaklaşık 1 milyon dolarlık yatırımla 740 dönümlük araziye kurduğu 3 kümesle yılda 12 bin Pekin ördeği yetiştiren Abdelwahab, zamanla bu sayıyı 200 bine çıkardı.

Üretimini yurt içinde pazarlayan Mısırlı girişimci, ilerleyen dönemde yılda 1 milyon Pekin ördeği üretmeyi ve ihracat yapmayı hedefliyor.

Abdelwahab, Pekin ördeği etinin ekonomik değerinin yüksek, lezzetli ve yüksek proteine sahip olduğunu söyledi.

Fransa'da Pekin ördeği yetiştiriciliği üzerine eğitim aldıktan sonra bu alanda yatırım yapmaya karar verdiğini belirten Abdelwahab, "Pekin ördeği döllendirme teknolojisi sadece Fransa'da bulunuyor ve yıllık 18 milyon dolar bu teknoloji sayesinde para kazanıyorlar. Ben de Fransa'dan bu eğitimi alarak 2020 yılında Kütahya'ya geldim. Burada devlet yetkililerinin de yönlendirmesiyle daha önce 5 kez ihaleye çıkarılan ve kimsenin talip olmadığı kıraç araziyi kiralayarak yatırım kararı aldım." dedi.

Yatırımını büyütmeyi amaçladığını anlatan Abdelwahab, şöyle konuştu:

"Burada gelecek 3 yılda kümes sayısını artırmayı, yem fabrikası, kesimhane ve kuluçka merkezi kurmayı hedefliyoruz. Gelecekte bu arazinin yetersiz kalacağını tahmin ediyoruz. Araziye yapacağımız yeni tesislerle birlikte toplam 220 milyon lira civarında bir yatırımı gerçekleştirmiş olacağız. Yılda 200 bin olan ördek üretimini 1 milyon adede çıkarmayı hedefliyoruz."

Geçen yıl 200 bin ördek ürettikleri bilgisini veren Abdelwahab, kesimi yapılan ördekleri Türkiye'de iç pazarda sattıklarını, üretim kapasitesini artırdıktan sonra Avrupa pazarına da girmeyi hedeflediklerini vurguladı.

"KÖYLERDE YAŞAYAN İNSNAALRA CİVCİV VE YEM VERECEĞİZ"

Pekin ördeği yetiştiriciliğini Kütahya'daki köylerde de yaygınlaştırmak için projeler gerçekleştirdiklerini dile getiren Abdelwahab, şöyle devam etti:

"Köylerde gerçekleştireceğimiz üretim projeleriyle 500'e yakın kişiye ekonomik katkı sağlayacağız. Kütahya'da köylerden şehirlere göç var. Biz köylülerimizle yapacağımız ortak çalışmalarla üretimle para kazanmalarını sağlayarak göçü tersine dönüştürmeyi amaçlıyoruz. Köylerde yaşayan insanlara civciv ve yem vereceğiz. Yetiştirdiklerinde de alım garantisi sağlayacağız."

Abdelwahab, mevcut 3 kümeste 1500 damızlık ördek bulunduğunu ve bu ördeklerin günde 1200 yumurta verdiğini anlattı.

"MULARD ÖRDEK TÜRÜNÜ KENDİ TESİSİMİZDE ÜRETECEĞİZ"

Gelecek yıldan itibaren daha çok verim sağlayan Mulard ördek türünü yetiştirmeye başlayacaklarını anlatan Abdelwahab, "Amerikan erkek ördek (Muscovy) ile dişi Pekin ördeğinin suni tohumlamasından elde edilen Mulard ördek türünü kendi tesislerimizde üretmeye başlıyoruz. Türkiye ve Doğu Avrupa'da bu ırkı üreten ilk firma olacağız. Mulard ördeği, sadece 2 ayda 6 kilogram canlı ağırlığa ulaşabiliyor. Düşük yem tüketimi ve daha lezzetli, kaliteli et üretimi elde ediliyor. En önemlisi ise değerli yağlı karaciğer (Foie Gras) üretimi için ideal bir tür." ifadelerini kullandı.