Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO), Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ortaklığında Mısır’da gerçekleştirilen tanıtım atağı, beklenenin ötesinde bir ilgiyle karşılandı. Türk turizmciler ile Mısırlı acenteleri buluşturan ikili B2B iş görüşmelerinde ana gündem maddesi Trabzon ve Mohamed Salah oldu.

61saat'te yer alan habere göre Mısır halkının adeta milli kahraman olarak gördüğü Mohamed Salah’ın Karadeniz ekibine imza atmasıyla birlikte, Mısır pazarında Trabzon markası zirveye yerleşti. Mısırlı seyahat temsilcilerinin şehri en ince detayına kadar araştırdığını belirten Türk heyeti, ülkedeki bu devasa futbol sevgisini kalıcı bir turizm hareketliliğine çevirmek adına kritik temaslara imza attı. Mısırlıların en çok görmek istediği unsurların başında ise Trabzon’un sisli yaylaları, yemyeşil ormanları ve serin Karadeniz iklimi geldi.

"PİRAMİT MANZARALI İLGİNÇ TEKLİF"

Organizasyonda yer alan iş dünyası temsilcileri, Mısırlıların Karadeniz’e ilgisinin yalnızca tatille sınırlı kalmadığını, bölgeye ciddi bir sermaye akışı sağlama arzusunda olduklarını ifade etti. Trabzon’daki konaklama kapasitesini ve gayrimenkul fırsatlarını mercek altına alan Mısırlı iş insanları, yeni otel projeleri geliştirmek için Türk mimar ve müteahhitlerin kapısını çaldı.

Etkinliğe katılan EÖÇ Mimarlık kurucusu Emrah Ömer Çam, Mısır pazarından gelen taleplerin boyutunu şu sözlerle aktardı:

"Biz ağırlıklı olarak otel projeleri üzerinde çalışıyoruz. Mısırlı acenteler ve yatırımcılar Trabzon'daki konaklama standartlarını, hangi otellerin öne çıktığını ve kentte ne tür lüks projelerin hayata geçirildiğini detaylıca soruyorlar. Ancak ilgi bununla sınırlı değil; doğrudan Trabzon'da arsa satın alıp üzerine otel inşa etmek isteyen çok sayıda girişimci var. Hatta görüşmeler sırasında Mısırlı bir yatırımcı, bize piramit manzaralı iki dönümlük şahsi arazisini göstererek 'Buraya bir otel projesi yapar mısınız?' teklifinde bulundu. Bu bizim açımızdan hem çok şaşırtıcı hem de ilişkinin boyutunu gösteren çarpıcı bir andı."

MISIR'DA İLGİ ODAĞI OLDU

Mısır çıkarmasında yer alan otel işletmecileri ve sektör profesyonelleri, iki ülke arasındaki yeni turizm köprüsünün sürdürülebilir kılınması gerektiğinin altını çizdi. Trabzon’un doğal ve kültürel zenginliklerini dünyaya anlatmak için Salah transferinin eşsiz bir fırsat sunduğunu belirten sektör temsilcileri, şu ortak görüşte birleşti: