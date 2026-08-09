Su ihtiyacının yüzde 97’sini Nil Nehri’nden karşılayan ve nüfus artışı ile şehirleşme nedeniyle tarım arazileri baskı altında kalan Mısır, çöllerini tarım merkezine dönüştürecek devasa bir projeyi hayata geçirdi.

Resmi adı "Yeni Delta" olan ve kamuoyunda "Yeni Nil" olarak adlandırılan proje kapsamında, Nil Deltası'nda kullanıldıktan sonra Akdeniz’e dökülüp kaybolan drenaj suları toplanarak çöl platosuna pompalanıyor.

Yaklaşık 9 bin 240 kilometrekarelik çöl alanını sulamayı hedefleyen bu dev hamle, doğrudan nehir kaynaklarına yüklenmeden ülkenin gıda güvenliğini sağlamayı amaçlıyor.

300 KİLOMETRELİK DEVASA TÜNEL

Gerçek bir nehir olmaktan ziyade 300 kilometre uzunluğunda devasa bir tünel, boru ve kanal ağından oluşan sistem, suyun buharlaşmasını önlemek için yer altı ve kapalı yapılardan oluşuyor.

Arazinin doğal eğiminin aksine suyu yüksek rakımlı çöl platosuna çıkarmak için 19 dev pompa istasyonu ve yaklaşık 2 bin megavat gücünde özel bir enerji üretim tesisi kullanılıyor.

Projenin kalbinde yer alan El Hammam’daki Yeni Delta Su Arıtma Tesisi ise saniyede yaklaşık 87 bin litre su işleme kapasitesiyle, alanında dünyanın en büyük tesisi olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girmiş durumda. Mısır, bu dev mühendislik hamlesiyle çölün ortasında ikinci bir verimli yeşil hat oluşturarak geleceğe yatırım yapıyor.