Miss Turkey 2025 yarışmasında yüzlerce aday arasından seçilerek finalist olan 20 güzel, önceki akşam birincilik tacı için podyuma çıktı. İstanbul'daki bir otelde düzenlenen final gecesinde, adaylar birincilik için yarıştı. Can Sandıkçıoğlu, Sabit Akkaya, Demet Şener, Kerim Senayi, Nursena Say, Gürhan Sayar,ve Yasin Soy'un jüri koltuğunda oturduğu gecede yarışan 20 güzelin içinden seçilen Miss Turkey Top 5 listesinde 13 numara Yasemin Serpil, 14 numara Zeynep Arslan, 12 numara Irmak Dokuzluoğlu ve 20 numara Sıla Saraydemir yer aldı. Gecenin sonunda 20 numara Sıla Saraydemir, Türkiye'nin en güzel kızı seçildi. TACINI DEMET ŞENER'DEN ALDI Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü 4. sınıf öğrencisi Saraydemir'e tacını, 1995 yılında Türkiye güzeli seçilen Demet Şener taktı. Jüri üyeleri arasında da yer alan Şener, bu anları da sosyal medya hesabından paylaştı. Türkiye'nin en güzel kızı seçilerek tacını takan Sıla Saraydemir, ülkemizi Miss World'de temsil edecek. YORUM YAĞDI Öte yandan Sıla Saraydemir'in 1993 Türkiye Güzeli Arzum Onan ile benzerliği ise sosyal medyada gündem oldu.

