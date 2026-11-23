Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre; Hande Subaşı, özel hayatında sürpriz bir kararla ikinci kez nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. 2012 yılında Can Tursan ile evlenen, 2016'da boşanan oyuncunun, altı yıl aşk yaşadığı işadamı Alican Ulusoy ile evlenmesi beklenirken çift Ağustos 2025'te ayrılmıştı.

Geçen hafta Nişantaşı'nda bir erkekle el ele görüntülenen Subaşı'nın yeni bir ilişkiye başladığı ortaya çıktı. Oyuncunun gönlünü kaptırdığı kişinin Ankaralı işadamı Yiğit Karakoç olduğu öğrenildi.

ROMA'DA NİKAH MASASINA OTURACAKLAR

Hande Subaşı ile Yiğit Karakoç'un ilişkilerinin ne zaman başladığı bilinmezken, çiftin evlilik kararı aldığı öne sürüldü. İkilinin nikah tarihi ve yeri konusunda da karar verdiği, 11 Aralık'ta Roma'daki Türk Büyükelçiliği'nde dünyaevine girecekleri belirtildi.

Altı yıllık ilişkisini evlilikle taçlandırması beklenen Subaşı'nın yeni aşkıyla kısa sürede nikah kararı alması, oyuncunun özel hayatında yeni bir sayfa açtığını gösterdi.