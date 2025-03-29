Miss Turkey 2024 ikincisi Cemre Üker, Fransa’daki resmi işlemleri nedeniyle Miss Supranational yarışmasına katılamayacağını açıkladı. Üker'in çekilmesiyle nedeniyle yarışmaya başka bir ismin katılmasına karar verilirken Üker'in tacı da geri alındı.

Miss Turkey organizasyonu, Üker’in yerine Türkiye'yi Polonya’da düzenlenecek yarışmada temsil edecek ismi duyurdu.

Cemre Üker, Miss Turkey’nin resmi sosyal medya hesabında paylaşılan mesajında, Fransa’da devam eden vatandaşlık başvurusu kapsamında kritik duruşmalarının olduğunu ve bu sebeple Miss Supranational yarışmasına katılamayacağını açıkladı. Üker, “Avukatım, bu sürecin dosyam açısından hayati önemde olduğunu belirtti. Bu nedenle yarışmadan çekilme kararı aldım” ifadelerini kullandı.

ÜNVANI GERİ ALINDI

Miss Turkey Komitesi, Üker’in yarışmaya kısa süre kala çekilmesi üzerine, tüm hukuki haklarını saklı tutarak Miss Supranational ünvanını geri aldığını duyurdu. Açıklamada, “Bu durumda, Cemre Üker’in yerine, yarışmada kendisinden sonra en yüksek puanı alan Candan Şeviktürk ülkemizi temsil edecektir” denildi.