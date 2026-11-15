Daha önce Miss Charm Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil eden Alara Eriç, Miss Universe 2026 için seçilmesinin ardından yeni yarışmasına yönelik hazırlıklarını sürdürüyordu. Ancak Porto Riko'daki organizasyona katılmak üzere yola çıkmaya hazırlandığı sırada kendisine yarışmada yer alamayacağı bildirildi. Eriç'in açıklamalarıyla başlayan tartışmaya organizasyonun yanıtı da eklenince taraflar arasındaki anlaşmazlığın ayrıntıları ortaya çıktı.

UÇUŞ GÜNÜ ELİNDE PASAPORT VE VİZESİYLE BEKLERKEN...

Yaşadıklarını sosyal medya hesabından yayımladığı videoyla anlatan Alara Eriç, yarışmaya hazırlanabilmek için eğitim hayatında önemli fedakârlıklar yaptığını söyledi. Genç yarışmacı, bu süreçte üç dersini ertelemek zorunda kaldığını belirtti.

Eriç, uçuşunun olduğu sabah pasaportu ve vizesiyle hazır beklediği sırada organizasyon tarafından katılımının iptal edildiğini öğrendiğini öne sürdü. O anları şu sözlerle anlattı:

"Uçuşumun olduğu sabah ise ben elimde pasaportum ve vizemle hazır bir şekilde beklerken hâlâ eksiklerin giderilmediği ve benim hazır olmadığım gerekçesiyle bütün her şeyin iptal edildiği söylendi."

GENÇ KADINLARA FEDAKÂRLIK UYARISI

Yaşadığı hayal kırıklığını dile getiren Eriç, açıklamasında benzer hedefleri olan genç kadınlara da seslendi. Yalnızca kendilerine verilen sözlere güvenerek eğitimlerinden ve işlerinden fedakârlık yapmamaları gerektiğini söyleyen yarışmacı, kendisinden talep edilen çalışmaları yerine getirdiğini savundu.

Eriç, açıklamasının amacının herhangi bir kişiyi hedef göstermek olmadığını, başka genç kadınların da benzer bir durumla karşılaşmasını istemediğini ifade etti.

ORGANİZASYON KARARIN SORUMLULUĞUNU ÜSTLENDİ

Eriç'in iddialarının ardından Miss Universe Türkiye Organizasyonu'ndan da açıklama geldi. Organizasyon, hem Türkiye temsilcisini seçme hem de yarışmaya katılımını iptal etme kararının kendilerine ait olduğunu belirterek sorumluluğu üstlendi.

Yapılan duyuruda, "Alara Eric'i Miss Universe 2026'da Türkiye'yi temsil etmek üzere biz seçtik. Yarışmaya katılımını iptal etme kararını da biz aldık. Her iki kararın sorumluluğu Miss Universe Türkiye Organizasyonu'na aittir" denildi.

Organizasyon, hazırlık sürecinin bütününü değerlendirdikten sonra bu kararın doğru olduğu sonucuna vardıklarını bildirdi.

30 SANİYELİK VİDEO VE HAZIRLIK PROGRAMI DETAYI

İptal kararının gerekçelerine de değinen organizasyon, yarışma için istenen 30 saniyelik seslendirme videosunun tamamlanmadığını ve hazırlık takviminde başka aksaklıklar yaşandığını ileri sürdü.

Açıklamaya göre Eriç'in 4 Kasım'daki son sınavına kadar yoğun hazırlık programına katılması beklenmedi. Sınavların ardından ise çalışmalarını düzenli biçimde sürdürmesi istendi. Organizasyon, yarışmanın Porto Riko'da yapılacak olması nedeniyle ABD vizesinin de seçim sürecinde dikkate alınan koşullardan biri olduğunu belirtti.

"ALARA ERİÇ'LE İLGİLİ SÜREÇ KAPANMIŞTIR"

Organizasyon, hazırlıkların yeterince yapılmadığı ve mali sorunlar yaşandığı yönündeki iddiaları da reddetti. Süreçte gerçekleştirilen harcamalara ilişkin dekontların ve hazırlık çalışmalarını gösteren fotoğrafların ellerinde bulunduğunu, gerekli görülmesi halinde bunları kamuoyuyla paylaşabileceklerini açıkladı.

Alara Eriç hakkında alınan kararın değişmeyeceğini de belirten organizasyon, "Alara Eric'le ilgili süreç organizasyonumuz açısından kapanmıştır" ifadelerini kullandı. Ayrıca Japonya, Vietnam, Mısır ve Filipinler'de düzenlenecek yarışmalar için diğer temsilcilerin hazırlıklarına odaklandıklarını duyurdu.

FUTBOLCU SALİH UÇAN İLE AŞK YAŞIYOR

Yarışma gündemiyle konuşulan Alara Eriç, özel hayatıyla da magazin dünyasının tanıdığı isimlerden biri. Gençlerbirliği forması giyen futbolcu Salih Uçan ile yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan Eriç, sevgilisiyle önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı.

Miss Universe 2026'nın büyük finali ise 24 Kasım'da Porto Riko'da düzenlenecek.