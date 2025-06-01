Miss World 2025 finali 31 Mayıs'ta Hindistan'ın Haydarabad kentinde büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.
Bu yıl 72'ncisi düzenlenen güzellik yarışmasında, 21 yaşındaki Tayland güzeli Opal Suchata Chuangsri tacı takarak dünya güzeli ünvanını kazandı.
Yarışmada Türkiye'yi temsil eden 24 yaşındaki İdil Bilgen ise dereceye giremedi.
Miss World 2025 sonuçlarına göre, ikinci sırayı Etiyopya’dan Hasset Dereje Admassu, üçüncülüğü ise Polonya temsilcisi Maja Klajda elde etti.
OPAL SUCHATA CHUANGSRİ KİMDİR?
Opal Suchata Chuangsri Tayland’ın Phuket şehrinde 2003 yılında otelci bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi.
Eğitimine Bangkok’taki Triam Udom Suksa Okulu’nda devam eden Opal, burada Çince üzerine yoğunlaştı. Şu anda Thammasat Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler bölümünde Siyaset Bilimi eğitimi alıyor.
Tayca, İngilizce ve Çince olmak üzere üç dili akıcı şekilde konuşabiliyor.