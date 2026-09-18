MİT Başkanı İbrahim Kalın, Afganistan'a bir ziyaret gerçekleştirerek başkent Kabil ve Kandahar'da üst düzey Taliban yetkilileriyle temasa geçti.

Afghanistan International'ın Türkiye muhabiri Narges Hurakhsh'ın kaynaklarına dayandırdığı habere göre Kalın, ziyaret kapsamında Taliban'ın Savunma Bakan Vekili Muhammed Yakub Mucahid ve İçişleri Bakan Vekili Siraceddin Hakkani ile görüştü.

Taliban İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Siraceddin Hakkanii'nin MİT Başkanı İbrahim Kalın ve beraberindeki heyetle bir araya geldiği doğrulandı.

Bakanlık, görüşmede Afganistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin başta güvenlik, uyuşturucuyla mücadele ve iki ülkenin içişleri bakanlıkları arasındaki koordinasyon olmak üzere çeşitli alanlarda genişletilmesinin ve bölgesel konuların ele alındığını bildirdi.

TALİBAN'DAN 'TERÖRLE MÜCADELE' VURGUSU

Taliban İçişleri Bakanı Danışmanı Muhammed Celal toplantıya ait görselleri paylaşarak Afganistan ve Türkiye'nin tarih, karşılıklı saygı ve iki ülke halkları arasındaki güçlü bağlara dayanan uzun süreli dostane ve kardeşçe ilişkilere sahip olduğunu belirtti.

Celal, sürdürülen iş birliği ve diyaloğun bu ilişkileri daha da güçlendirebileceğini, barış, istikrar ve refaha katkı sağlayabileceğini ifade etti.

Öte yandan, Afghanistan International'ın Kabil'deki kaynakları, üst düzey bir Katar heyetinin de Afganistan'ın başkentine bir ziyaret gerçekleştirdiğini aktardı.