Kendisini diplomat ve MİT mensubu olarak tanıtan dolandırıcı 32 yaşındaki kadının kabusu oldu.

'KURUMDAN ATILACAĞIM, İŞİMİ KAYBEDECEĞİM'

Genç kadın evlilik planları yaptığı 2 buçuk yıldır birliktelik yaşadığı dolandırıcıyla yaşadıklarını şu cümlelerle anlattı:

"Amcasını kendisini dolandırdığını bu sebepten dolayı kurum parasını kullandığını ve eğer kurum parasını yerine koymazsa işini kaybedeceğini söyleyerek benden defalarca kez borç aldı. Ben ona güvendim 2 milyon liramı verdim ama o beni mağdur etti."

'İSRAİL'E, SURİYE'YE GİDİYORUM'

Show Haber'in haberine göre dolandırıcı güven sağlamak için her yola başvurdu. MİT mensubu olduğunu söyledi sık sık yurt dışına görevlere gittiğine inandırdı:

"Devlet adına işler yaptığını ve devletimiz için çalıştığını MİT mensubu olarak çalıştığını görev icabı sık sık İsrail'e Suriye'ye Irak'a gittiğini söyledi. Devlete fikir veren bir insan olduğunu söyledi. Manipülasyon yeteneği çok iyi olan bir insan"

EVLENDİĞİ KADIN BENİ ARADI

Talihsiz kadın dolandırıldığını anladığında çoktan 2 milyon lirasından olmuştu. Gerçeği ise dolandırıcının şu anki eşi o dönemki sevgilisi anlattı:

"Bir gün telefonum çaldı "neyi oluyorsunuz" diye sordu, sevgilisi olduğumu söyledim. "Ben de sevgilisiyim" dedi. Benim paramla evlendi ve şu an hayatlarını benim paramla yaşıyorlar.

Halen borç ödeyen genç kadın davacı oldu. Kadının tek isteği ise dolandırıcının ceza alması:

"Birçok borca girdim ve hala da o borçları ödüyorum paramı geri istiyorum dolandırıcılıktan Ceza almasını istiyorum"