CEM ÖZKESKİN

Seher Şener Ankara Ostim’de 30 yıldır esnaf. Şu anda “korku dolu yıllar” diye tarif ettiği ikinci evliliğini bitirmek için mücadele veriyor. İddiası; 2023’te tutuklanan eşi Harun Şener’in kendisini “Milli İstihbarat görevlisiyim” diyerek kandırdığı. Harun Şener’in hem kendisine hem de çocuklarına tehdit, şantaj ve korku dolu yıllar yaşattığın öne sürüyor.

Seher Şener’in aktardığına göre; Harun Şener ilk eşinin de tanıdığı biriydi. Varlıklı biri olduğunu belirten Seher Şener ilk eşinden ayrılırken bugünkü değeri 500 milyon lira olan arsaları verdiğini söylüyor. Karşılığında ise çocuklarının velayetini almış. Harun Şener, Seher Şener’le tanıştıktan sonra 2 yıl ortadan kayboluyor. Geri döndüğünde ise Seher Şener’e garip bir anlatımda bulunuyor.

“FETÖ İFTİRASIYLA YARGILANDIM” DEDİ, DOLANDIRICILIK ÇIKTI

Seher Şener, Harun Şener’in kayıp 2 yılı kendisine “FETÖ iftiralarıyla yargılandım. Ben TSK mensubuyum. Bizi içeride yatırdılar. Komutanlarım bizi kurtardı. MİT’in efsane Abdullah Çatlı döneminden Münir Peker’in komutanlarındanım. Şimdi tekrar görevime geri döndüm. MİT için çalışıyorum” diye anlattığını iddia etti. Ama gerçek bambaşkaydı. Şener dolandırıcılık suçlamasıyla cezaevinde yatmıştı.

İlk eşinden boşanan, esnaflığını sürdüren Seher Şener, evlenene kadar Harun Şener’in kendisine çok büyük ilgi gösterdiğini, evlenmeye ikna etmek için elinden geleni yaptığını, çocuklarına çok iyi davranarak kendisini manipüle ettiğini dile getirdi.

“EVLENDİKTEN SONRA BAMBAŞKA BİR HAYAT BAŞLADI”

Seher Şener evlendikten sonra kendisini bambaşka bir hayatın içinde bulduğunu söylüyor. İlgili, sevecen Harun Şener’in yerini kaba, şiddet uygulayan, tehdit eden biri alıyor. Öyle ki Seher Şener, Harun Şener’in çocukları bir odada toplayıp ellerini ve ayaklarını bağladığını, türlü işkenceler ettiğini, kendisi müdahale etmeye kalkınca kendisinin de şiddet gördüğünü iddia etti. Seher Şener’e göre Harun Şener’e dair gerçekleri aktaramamasının en büyük nedeni Harun Şener’in profesyonelliği. Seher Şener, Harun Şener’in şiddet ve tehdit noktasında kanıt bırakmadığını hatta telefon konuşmaları ve mesajlarda inanılmaz iyi bir görüntü sergilediğini söyledi.

“HAKAN FİDAN’LA KİŞİSEL HUSUMETİM VAR" DEDİ

Seher Şener’in eşine dair en çarpıcı iddiası ise kendisine sürekli dönemin MİT Başkanı Hakan Fidan’la kişisel husumeti olduğunu söylemesi. Şener’in aktardığına göre eşiyle bir restoranta gittiklerinde dahi rahat oturamıyorlardı. Öyle ki Harun Şener bir anda çevresini kontrol ediyor, hesabı istiyor ve kalkmak için hazırlık yapıyordu. İddiaya göre Seher Şener nedenini sorduğunda ise “Hakan Fidan beni takip ettiriyor. Benim ondan daha fazla başarım var. Birçok başarılı operasyon yaptım. Bu nedenle de kıskançlığından beni takip ettiriyor” cevabı alıyor.

“TÜM EMEĞİMİ BENDEN ZORLA ALIYORDU”

Seher Şener’in anlattığına göre Harun Şener “yurt dışında devlet görevindeyim” diyerek günlerce ortadan kayboluyordu. Daha sonra Seher Şener’e ticaret nedeniyle gelir geldiğinde haberi oluyor ve hemen soluğu Ostim’de alıyordu. Seher Şener kendisinden zorla para alındığını, “ödeme yapmam gerekiyor lütfen paramı alma” dediğinde ise kendisine şiddet uygulandığını öne sürüyor.

SEHER ŞENER: HUKUKİ MÜCADELEMİ SÜRDÜRECEĞİM

Seher Şener dosyasını Sözcü TV İstanbul Haber Müdürü Cem Özkeskin geçen yıl araştırmaya başladı. Fakat o günlerde Seher Şener kendisini iyi ifade edebilecek durumda değildi. Gördüğü psikolojik şiddet nedeniyle konuşmakta dahi güçlük çekiyor, birçok travmatik olayı hatırlamak istemiyordu. Yaşadıklarını tek tek anlatan Seher Şener’in tek istediği bir an önce boşanmak ve evlatları için verdiği hukuki mücadelenin olumlu sonuçlanması.