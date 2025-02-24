Şırnak’ın Uludere İlçesinin karşısındaki Pençe Kaplan harekatı bölgesi olan Haftanin Vadisinde terör örgütü PKK’nın üst düzey yöneticilerinden biri daha etkisiz hale getirildi. Türkiye-Irak sınır hattındaki hudut birliklerine saldırı hazırlığı içinde oldukları belirlenen terörist gruba yönelik anlık istihbarata dayalı nokta operasyon gerçekleştirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatının uzun süreden beri takibinde olan Axin kod adlı Halime Kaya’nın da içinde yer aldığı Mehmet İnan Mintaş, Çiğdem Kurt, Azime Kabul adlı teröristlerin Pençe Kaplan bölgesinde konumlanan TSK’ya ait üs bölgelerine sızma girişiminde bulunacaklarına dair alınan istihbarat üzerine operasyon için harekete geçildi. Silahlı İnsansız Hava Aracı ve Atak taarruz helikopterlerinin de katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda dört terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Öldürülen teröristlerin uzun süreden beri bölgede güvenlik güçlerinin faaliyetlerini takip ettikleri ve üs bölgelerine sızma yapmak için fırsat kolladıkları bildirildi. 25 yıldan beri terör örgütünün dağ kadrosunda üst düzey yöneticilik yaptığı belirlenen kadın terörist Halime Kaya’nın İçişleri Bakanlığının da en çok aranan azılı teröristler listesinin 2 milyon lira para ödüllü gri renkli kategorisinde yer aldığı ortaya çıktı.

Hakkında Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca da silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunan terörist Halime Kaya’nın terör örgütünün sözde Özel güç yapılanması içinde yer aldığı, Kandil, Zagros ve Hakurk Vadisinde de üst düzey yöneticilik yaptığı, alt kademe teröristlere ideolojik eğitimler verdiği bildirildi.

Hakkari’nin Cilo Dağı, Irak’ın kuzeyindeki Zap, Avaşin bölgelerinde ve son olarak da öldürüldüğü Haftanin bölgesinde de güvenlik güçlerine yönelik çok sayıda silahlı, roketli ve bombalı saldırıların da faili olduğu belirlenen kadın teröristin PKK’nın Kuzey Sevk İdare adını verdiği 11 kişilik sözde komuta konseyi içinde yer aldığı belirlendi.