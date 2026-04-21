Güvenlik kaynaklarına göre, Milli İstihbarat Teşkilatı koordinasyonunda; Siber Güvenlik Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun ortak çalışmalarıyla Ankara merkezli 9 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan 12 şüpheliden 11’i tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KİLİT İSİM YAKALANDI

Tutuklananlar arasında örgütün teknik altyapısını kurup yöneten kilit isim de yer aldı. Soruşturmada, şebekenin yurt içi ve yurt dışı bağlantılı sunucular üzerinden faaliyet yürüttüğü dijital altyapı büyük ölçüde deşifre edildi; vatandaşların kişisel verilerinin yasa dışı sorgulanabildiği yaklaşık 40 sistem erişime kapatıldı.

'SOĞUK CÜZDAN' KULLANDILAR

Yapılan teknik ve mali incelemelerde, sistemlerin kaynak kodları, kullanıcı veri tabanları ve erişim kayıtlarının ele geçirildiği, çok sayıda veri ve kullanıcı bilgisine ulaşıldığı bildirildi. Örgüt elebaşı A.B’nin kurduğu sistemi “bayilik modeli” ile yaygınlaştırarak 30’dan fazla bayi ağı oluşturduğu, verileri ücret karşılığında sattığı ve bu sistemlerin terör örgütleri ile suç şebekeleri tarafından da kullanıldığı tespit edildi. Şüphelilerin yaklaşık 177 milyon liralık para trafiği yürüttüğü, finansal hareketlerde iz bırakmamak için “soğuk cüzdan” kullandıkları belirlenirken, elebaşı A.B’nin itirafçı olduğu ve soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü kaydedildi.