Yunanistan’da yayımlanan Estia tis Kyriakis gazetesi, MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın 28 Ağustos’taki Atina ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başbakan Miçotakis’e yönelik ültimatomunu ilettiğini öne sürdü.

Gazetenin diplomatik kaynaklara dayandırdığı iddiaya göre Ankara, Yunanistan’ın İsrail ile birlikte Türkiye’ye yönelik olası bir askeri harekata katılması durumunda misilleme yapılacağı uyarısında bulundu.

Haberde, Türkiye’nin Kıbrıs üzerinden gerçekleşebilecek bir saldırıdan da Yunanistan’ı sorumlu tutabileceği savunuldu. Ankara’nın Yunan adalarına İsrail yapımı “Spike” füzelerinin konuşlandırılmasından rahatsız olduğu belirtilirken, Türkiye’nin itirazları nedeniyle Yunanistan-Kıbrıs denizaltı elektrik kablosunun güzergahının değiştirilmesinin gündeme geldiği ileri sürüldü. FİDAN ARDINDAN İKİNCİ MANŞET Olay Yunan hükümetinin kıta sahanlığını 12 mile çıkarma söylemleri ardından gelmesi dikkat çekti. 24 Ekim’de ise Yunan TANEA gazetesi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın, “Mavi Vatan yasa tasarısı yok” sözleriyle manşet atmıştı. Bakanlık söz konusu ifadeleri yalanlayarak, söylemlerin doğru olmadığını açıkladı.

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