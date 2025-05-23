Gizli Zirve İstanbul’da Gerçekleşti

İki ülke arasında devam eden savaşın en insani boyutlarından biri olan esir değişimi, 16 Mayıs’ta İstanbul’da yeni bir aşamaya taşındı. “16 Mayıs’da MİT Müsteşarı İbrahim Kalın öncülüğünde taraflar İstanbul’da bir araya gelerek esir takası konusunda uzlaştılar!”

Görüşmelerde MİT Müsteşarı İbrahim Kalın’ın diplomatik girişimleriyle önemli bir ilerleme kaydedildi. Taraflar, ellerinde bulunan 1000’er esiri karşılıklı olarak talepler doğrultusunda takas etme konusunda mutabakata vardı.

“İki tarafta ellerinde bulunan 1000’er esiri talepleri doğrultusunda takas ediyorlar.”

390 Esir Takas Edildi

Rusya’dan yapılan resmi açıklamaya göre, şu ana kadar 270 asker ve 120 sivilin takası gerçekleştirildi. Bu önemli adım, bölgesel barışa katkı sunarken, MİT’in diplomatik alandaki etkinliğini bir kez daha ortaya koydu.

“Şu an için Rusya tarafından yapılan açıklamaya göre esir değişimi kapsamında 270 asker ile 120 sivil esir karşılıklı takas edildi.”

MİT’in Kritik Geçmişi

MİT, esir değişimleri konusundaki tecrübesiyle dikkat çekiyor. “Hatırlanacağı üzere MİT geçtiğimiz yıl 1 Ağustos’ta ABD ve Rusya Federasyonu arasında Soğuk Savaş'ın bitişinden bu yana en büyük esir değişimi gerçekleşmesine ev sahipliği yapmıştı.”