İstanbul Valiliği, Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen ile Ataşehir Belediye Başkanvekili Murat Güneş'in görevden uzaklaştırıldığını bildirdi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandığı anımsatıldı. Tutuklama kararının ardından İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla Özmen'in görevinden uzaklaştırıldığı kaydedildi. Valilik ayrıca Ataşehir Belediye Başkanvekili Murat Güneş'in de aynı adli soruşturma kapsamında tutuklandığını ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. BAŞKANVEKİLİ SEÇİMLERİ 10 EKİM'DE İstanbul Valiliği, Eyüpsultan ve Ataşehir Belediye meclislerinin başkanvekillerini belirlemek üzere toplanacağını açıkladı. Her iki belediyede başkanvekili seçiminin 10 Ekim 2026 Cumartesi günü yapılacağı belirtildi.

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