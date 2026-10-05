Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Eyüpsultan Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı.
Bu kapsamda gözaltına alınan Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen dahil 28 kişi Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.
Savcılıkta ifadeleri tamamlanan 28 kişiden Özmen'in de aralarında bulunduğu 17 kişi, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Diğer 11 şüpheli ise savcılık tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
NE OLMUŞTU?
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Şüpheliler hakkında "suç örgütüne üye olma", "rüşvet alma", "rüşvet verme" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından işlem başlatılmıştı.
Şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmiş; İstanbul'da gözaltına alınan 28 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından Ankara'ya gönderilmişti.