SÖZCÜ TV'de Gülinay Selçuk ile Haber Bülteni'nin konuğu Ankara Araştırma ve Danışmanlık Direktörü Mert Uzunsoy oldu.

Uzunsoy, Yozgat mitinginin saha araştırma sonuçlarını paylaşırken dikkat çeken veriler yer aldı.

MİTİNGE KİM NEREDEN KATILDI?

11.30-16.30 saatleri arasında meydan ve çevresinde 876 kişi ile yüz yüze görüşme gerçekleştirildi.

Araştırmada saha görevlilerinin yalnızca; elinde Türk bayrağı, Atatürk portresi bulunan, ayrıca siyasi parti logosu bulunmayan pankart-döviz taşıyan ya da elinde siyasi hiçbir materyal bulundurmayan insanlarla görüşmeye özen gösterdiği kaydedildi.

Mitinge nereden katılıyorsunuz? sorusuna katılımcıların yüzde 52'si Yozgat Merkez ilçesinden katıldığını söylerken yüzde 29'u diğer ilçelerden geldiğini belirtti.

Katılımcıların yüzde 10'u ise İç Anadolu'nun diğer şehirlerinden geldiğini, yüzde 5'i ise Karadeniz'den geldiğini söyledi.

Uzunsoy, köylerden de ciddi bir katılım olduğunu vurgularken miting meydanında yapılan anketi de paylaştı.

MİTİNG MEYDANINDA ANKET

Katılımcılara ,"Yarın milletvekili genel seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltilirken; CHP diyenlerin oranı yüzde 75,2 Zafer Partisi diyenlerin oranı yüzde 8,3 İYİ Parti diyenlerin oranı yüzde 4,6 oldu.

Diğer partilerin oy oranı ise şöyle:

YRP yüzde 3

TİP yüzde 2,3

DEM yüzde 1,1

SOL Parti yüzde 0,6

MHP yüzde 0,5

Diğer yüzde 1,3

Kararsız yüzde 1,9