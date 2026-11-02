“27 Ekim tarihli Yönetim Kurulu toplantımızda gerçekleşen, fiili saldırıya ve ölmüş anneme hakarete dönüşen eylemi kabullenmeme ne Galatasaray terbiyem ne annemden babamdan aldığım terbiyem el vermez.” Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk bu açıklama ile istifa etti. Fitili Divan’da konuşan Ayhan Özmızrak ateşledi.

GÖLGE DÜŞÜRMESİN

Kavukcu, Özmızrak’ın ihracını istedi. Öztürk, “Hakaret etmedi, gerekçe yok” deyince Kavukcu saldırdı. Başkan Dursun Özbek tavır almayınca da Öztürk dün sabah istifa etti. Akşam saatlerinde de Abdullah Kavukcu, kişisel meselelerin Galatasaray’ın huzuruna, itibarına ve hedeflerine gölge düşürmemesi için istifa ettiğini açıkladı.