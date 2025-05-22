Türkiye'nin önemli kargo firmaları arasında yer alan MNG Kargo, 2023 yılında dünyanın en büyük kargo şirketlerinden DHL'e satılmıştı.
CNBC-e'nin haberine göre; MNG Kargo'nun entegrasyonu, DHL Group'un e-ticaret lojistiği alanındaki uzman şirketi DHL eCommerce yönetiminde gerçekleşecek.
İSMİ DEĞİŞECEK
Yapılacak yenilikler kapsamında MNG Kargo'da isim değişikliğine gidecek. Dev firma artık yoluna DHL eCommerce ismiyle devam edecek. Ayrıca şirketin yıllar içerisinde kimlikleşmiş renkleri ve tasarımı da tamamen değiştirilecek.
DHL, değişiklikler kapsamında Türkiye'nin dört bir yanındaki MNG Kargo şubelerindeki tabelaları da hızla değiştirmeye başladı. Firmanın sosyal medya hesapları ve internet sitesinin adı ise DHL eCommerce olarak değiştirildi.