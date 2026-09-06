İngiltere'de bir otelde insan kaynakları departmanında çalışan Roberta Ghiotto, iş yerinde yaşadığı ayrımcılık ve mobbing nedeniyle dava açtı. Mahkeme, otel yönetimini 200 bin 252 sterlin tazminata mahkum etti.

"YASAL KORUMALARDAN YARARLANAMAYACAĞINI" GİBERİĞİ

Ghiotto, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) nedeniyle özellikle odaklanma ve ayrıntı gerektiren görevlerde zorlandığını belirterek bordro işlemlerinde de sorun yaşadığını dile getirdi. Çalışan, daha verimli olabilmek için sessiz bir çalışma odası talebinde bulundu. Ancak bu talep, penceresi, telefonu ve havalandırması olmayan eski bir depoya gönderilmesiyle sonuçlandı.

İddiaya göre, yönetimin değişmesinin ardından çalışma süreci olumsuz bir hal aldı. Yeni yönetimin baskıcı yaklaşımı nedeniyle Ghiotto, zorlandığı görevleri yerine getirmek konusunda yoğun baskıya maruz kaldı. Mahkeme, işverenin çalışanın resmi bir DEHB tanı belgesine sahip olmamasını gerekçe göstererek yasal korumalardan yararlanamayacağı yönünde hareket ettiğini saptadı.

Kurulan mahkeme heyeti, çalışanın yetkin olmadığı görevlerde çalışmaya zorlanmasının ve uygun olmayan bir alana gönderilerek tecrit edilmesinin ayrımcılık kapsamında olduğuna hükmetti.

Yargılama sonucunda mahkeme, Ghiotto’nun yaşadığı maddi kayıplar, manevi zarar ve psikolojik yıpranmayı dikkate aldı. Otel yönetiminin tazminatı ödemesine karar verilirken, dava masraflarının da davalı şirket tarafından karşılanması hükme bağlandı.