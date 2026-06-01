Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, mobil internet kesintileri ve kısıtlamaları sırasında bankamatiklerin (ATM) ile ödeme terminallerinin çalışmaya devam etmesini sağlayacak yeni teknik çözümler üzerinde çalışıldığını duyurdu.

Rusya Bankalar Birliği Kongresi’nde konuşan Nabiullina, Dijital Kalkınma Bakanlığı ve telekom operatörleriyle ortaklaşa yürütülen bu proje sayesinde mobil internetin devre dışı kaldığı durumlarda dahi nakit çekme, kartlı ödeme ve temel bankacılık işlemlerinin kesintisiz olarak sürdürülmesinin hedeflendiğini açıkladı.

GEÇMİŞTEKİ AKSAKLIKLAR HAREKETE GEÇİRDİ

Söz konusu adım, Rusya'da son dönemde güvenlik gerekçesiyle uygulanan mobil internet kısıtlamalarının ödeme sistemlerinde yol açtığı aksaklıkların ardından geldi. Moskova’da geçtiğimiz mart ayında çok sayıda kullanıcının ATM ve POS terminallerinde bağlantı sorunları yaşaması üzerine Merkez Bankası sürece doğrudan müdahil oldu.

Geliştirilen yeni teknik altyapının mevcut operasyonel riskleri büyük ölçüde ortadan kaldıracağını belirten Nabiullina, bankacılık sektörünün güvenliği için yeni bir sistemin de masada olduğunu ifade etti.

Merkez Bankası, mobil internet kısıtlamalarından etkilenmeyecek lisanslı finans kuruluşlarını kapsayan "beyaz liste" sistemini genişletmeyi tartışıyor. Halihazırda devlet hizmetleri platformları, ulaşım uygulamaları ve pazar yerlerinin yanı sıra VTB, Alfa Bank, PSB, MTS Bank ve Gazprombank gibi kısıtlı sayıda bankanın yer aldığı bu ayrıcalıklı listeye, ülkede faaliyet gösteren yaklaşık 305 bankanın tamamının dahil edilmesi planlanıyor.