Karşıyaka ilçesinde yaşayan F.O., geçen yıl eylülde para çekmek için gittiği otomatik para çekme makinesinde (ATM) kartlarının blokeli olduğunu fark etti. Bu durum üzerine ilgili bankaya başvuran F.O., yapılan incelemede, vadeli hesabındaki 100 bin lirasının önce vadesiz hesabına, ardından İ.B. isimli bir kişiye gönderildiği tespit edildi.

İşlemi kendisinin yapmadığını belirten F.O., 100 bin liranın iadesini talep etti ancak banka bu talebi kabul etmedi. F.O, çözüm için Karşıyaka Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu.

Tüketici Hakem Heyeti, sorunun çözümü için bilişim uzmanlarından oluşan bir bilirkişi heyetinden rapor istedi. Raporda, F.O'nun hesabından iki kez para transferi yapılmaya çalışıldığı kaydedildi. İlk işlemde, İ.B'nin hesabına yapılan para gönderimi banka tarafından şüpheli işlem olarak iptal edilmişti.

G Ü VENL İ K Ö NLEMLER İ N İ N YETERS İ ZL İĞİ

Bilirkişi raporunda, internet bankacılığı şifresinin sıfırlandığı ancak bazı dijital kanallara kısıt konulmasına rağmen hesaplara bloke konulmadığına dikkat çekildi. Raporda, banka tarafından telefonla teyit alma ya da kısa mesajla doğrulama gibi güvenlik önlemlerinin uygulanmadığı, bu nedenle banka tarafından gerekli özenin gösterilmediği ifade edildi.

T Ü KET İ C İ VE BANKA KUSURLU BULUNDU

Tüketici hakem heyetinin kararına itiraz eden banka, İzmir 3. Tüketici Mahkemesine başvurdu. Mahkeme, olayda iki tarafın da kusurlu olduğunu belirtti. Mahkemeye göre, bankanın şüpheli işlem mekanizmasını uygulamaması nedeniyle zarar meydana geldi. Mahkeme, bankayı yüzde 70, tüketiciyi ise yüzde 30 kusurlu buldu.

Mahkeme kararı sonrasında, banka tarafından F.O'ya 70 bin lira ödenmesine hükmedildi. F.O'nun avukatı Zümbül Nur Ezikoğlu, bankaların kişisel bilgileri, mevduatları ve birikimleri koruma yükümlülüğü taşıdığını vurguladı. Ayrıca, mahkemenin dolandırıcılık eyleminde bankayı yüzde 70 kusurlu bulduğunu belirtti. Ezikoğlu, "Kusurun tamamen bankada olduğu kanaatindeyiz, ancak mahkeme kamu vicdanını gözeterek tüketicinin de kısmi bir kusurunun bulunduğuna karar verdi" şeklinde konuştu.