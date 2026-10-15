“Doyamıyorum” ve “Fidayda” gibi şarkılarıyla tanınan Hatice Çarpar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla dolandırıldığını iddia etti. Evine dresuar almak isteyen şarkıcı, sosyal medya üzerinden iletişim kurduğu satıcının gönderdiği bağlantı üzerinden işlem yaptıktan sonra 270 bin lira kaybettiğini söyledi.

Yaşadıklarını takipçileriyle paylaşan Hatice, hem parasını kaybettiğini hem de kendisini kandırılmış hissettiğini belirterek emniyete başvurduğunu açıkladı.

“5 BİN LİRALIK DRESUAR 270 BİN LİRAYA GELDİ”

İnternet alışverişi sırasında dolandırıldığını öne süren Hatice, yaşadığı olayı şu sözlerle anlattı:

“Çok büyük dolandırıldım. Bir firmadan dresuar alacaktım. 5 bin TL'lik dresuar bana 270 bin TL'ye geldi. Şimdi polise gidiyorum.”

“KAZANDIĞIM HER KURUŞU HAK EDEN BİRİYİM”

Satıcının kendisine bir bağlantı gönderdiğini ve alışveriş işlemini bu bağlantı üzerinden yapmasını istediğini söyleyen şarkıcı, yaşadığı mağduriyete tepki gösterdi.

Hatice, “Satıcı kişi bana bir link attı. Bu link üzerinden alışverişinizi oluşturabilirsiniz dedi. Kaybettiğim parama mı yanayım, aptal yerine konulduğuma mı yanayım? Kendileriyle de konuştum. O kadar sakinler ki ben böyle bir şey görmedim” ifadelerini kullandı.

EMNİYETE GİDEREK ŞİKÂYETÇİ OLDU

Yaşadıklarının ardından emniyete giderek ifade verdiğini açıklayan Hatice, takipçilerine de dikkatli olmaları yönünde mesaj verdi.

Şarkıcı, “Kazandığım her kuruşu alnımın teriyle hak eden biriyim. Helale haram karıştırmak dolandırıcıların işidir. İfademi verdim. Emniyet güçlerine inanıyorum” dedi.