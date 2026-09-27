Yataş, Vivense Teknoloji Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.'nin birleşme sürecine ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yaptı.

Şirket, 15 Mayıs 2026 tarihinde duyurulan Vivense'nin Yataş'a devri yoluyla gerçekleştirilecek birleşmeye yönelik bağlayıcı olmayan görüşmelerin sona erdiğini bildirdi.

GÖRÜŞMELER SONLANDIRILDI

Yataş tarafından yapılan açıklamada, taraflar arasında yürütülen görüşmeler ve yapılan değerlendirmeler neticesinde, mevcut aşamada birleşme işlemine devam edilmemesine karar verildiği ifade edildi.

Açıklamada, görüşmelerin bağlayıcı nitelikte olmadığı belirtilerek sürecin sonlandırılmasının şirketin mevcut faaliyetleri ve operasyonlarının devamlılığı üzerinde herhangi bir etkisinin bulunmadığı vurgulandı.

OPERASYONLAR DEVAM EDECEK

Yataş, güçlü marka portföyü, yaygın satış ağı ve operasyonel yetkinlikleri ile sürdürülebilir büyüme ve uzun vadeli değer yaratma hedeflerine devam edeceğini belirtti.