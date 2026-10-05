Cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Ece Kıral'ın kızı Naz Günday, hayatının en özel günlerinden birini yaşadı. Uzun süredir birlikte olduğu Mete Şeker ile Ağustos 2025'te nişanlanan Naz Günday, cumartesi akşamı düzenlenen düğünle evlendi.

Divan Kuruçeşme'de gerçekleşen düğün, cemiyet hayatından çok sayıda ismi de bir araya getirdi. Gecenin ilerleyen saatlerinde eğlence ise Kuruçeşme'de devam etti.

NAZ KIRAL VE METE ŞEKER DÜNYAEVİNE GİRDİ

Kıral Mobilya'nın sahiplerinden Ece Kıral'ın kızı, haber spikeri Naz Günday ile Mete Şeker'in aşkı evlilikle taçlandı.

Ağustos 2025'te nişanlanan çift, cumartesi akşamı Divan Kuruçeşme'de düzenlenen düğünle dünyaevine girdi. Çiftin mutlu gününe yakın dostları ve cemiyet hayatından tanınan isimler eşlik etti.

SOSYETE DÜĞÜNDE BULUŞTU

Düğünde Yasemin Külür, Yasmin Gülman, Gülay Kamaz, Sibel Mert ve Nil Uzun da yer aldı. Ünlü isimler gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren düğün eğlencesinde çifti yalnız bırakmadı.

Naz Kıral ve Mete Şeker'in mutlu gününden yapılan paylaşımlar da sosyal medyada yer aldı.

EĞLENCE DJ SHIMZA İLE DEVAM ETTİ

Çift, düğünün ardından birkaç gün sonra ise eğlenceyi Kuruçeşme'de sürdürdü. Naz Kıral ve Mete Şeker, dünyaca ünlü DJ Shimza'nın sahne aldığı etkinliğe katıldı.

Gece boyunca müzik eşliğinde eğlenen çift, düğünden sonra da mutluluklarını arkadaşlarıyla birlikte kutlamaya devam etti.