Faiz ve enflasyon sarmalının ardından finansmana erişim sorunu kronikleşirken, yurt içinde talep daralması ve Orta Doğu’daki savaşın etkisi ile pazar kaybı riski derinleşen mobilyada, zam dalgası kapıda. Mobilya ürünlerinin fiyatlarında yüzde 40’a yakın artış bekleniyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili ve Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, savaşın ardından hammadde fiyatlarındaki yükselişin, maliyetlerdeki artışın ve kiralardaki yükselişin ürün fiyatlarını da etkileyeceğini ifade etti. Güleç, “Maliyet artışları, emek yoğun sektörlerde daha fazla hissediliyor.

Hammadde fiyatları, işçilik maliyetlerinin etkisi ile yıl sonunda ürünlerde ortalama fiyat artışları yüzde 35-40’ı bu bulacak. Çünkü enflasyon düşmedi. Nisanda enflasyon da yükseldi. Bu da bize direk yansıyor” dedi.

‘KİRALAR YÜKSELDİ’

“Bizi en çok etkileyen noktalardan biri de kira maliyetleri” ifadelerini kullanan Güleç, “Bir firma büyüyecekse, kiralama maliyetleri ile buna gitmeye çalışıyor. Ancak son dönemde kira maliyetleri çok yükseldi” diye konuştu. “Enflasyon beklentisi yüksek oluyorsa, işletmeler yeteri kadar sipariş üretemiyorsa, doğal olarak giderler de yükseliyor. Bir de bu duruma malzeme fiyatlarında yaşanan artış eklendiğinde ekstra enflasyon korkusu oluyor. Yılın başından bu yana maliyetleri mizde ortalama yüzde 20’ye yakın artış var” diye konuştu.

Üretim maliyetlerinde önemli bir payı olan süngerde de fiyatların yükseldiğini aktaran Güleç, “Ayrıca savaşın etkisi ile petrokimya ürünlerindeki fiyat artışı nedeniyle sektörde bazı hammadde fiyatları çok arttı. Sünger fiyatı iki kat arttı. Bu tür artışlar telafi edilecek noktalarda değil” dedi.

‘İhracatta hazirandan sonra artış bekliyoruz’

TİM verilerine göre mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü, yılın ilk dört ayında ihracat kaybı yaşayan 13 sektör arasında yer aldı. İhracatının yüzde 25’ini oluşturan Körfez ülkelerinde savaş etkisiyle yaşanan kayıp da sektörü etkiledi. Türkiye’de 45 binden fazla mobilya üreticisi olduğunu ve bunların yarısının ihracat yaptığını belirten MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, 2030’da mobilyada 10 milyar dolarlık ihracat hedeflediklerini söyledi. Güleç, “Körfez bizi tabii ki endişelendiriyor. Sadece Körfez de değil, Rusya-Ukrayna savaşı da. Mayıs kritik, 14 iş günü var. Mayısta yükseliş beklemiyoruz ama hazirandan itibaren yükseliş öngörüyoruz” dedi.