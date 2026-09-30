Yangın, Mezitli ilçesi Kuyuluk Mahallesi Fındıkpınarı Caddesi'ndeki 4 katlı mobilya mağazasının üst bölümünde, henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Kısa sürede binanın tamamına yayılan alevlere, Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğü Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) ve Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözlerle müdahale edildi. Ekiplerin uzun süren çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının ardından mağazada başlatılan soğutma çalışmaları da tamamlandı. MAĞAZA KULLANILAMAZ HALE GELDİ Yangın nedeniyle büyük hasar gören mağazada, kolonlar dışındaki bölümlerin tamamen yandığı görüldü. Kullanılamaz hale gelen iş yerinde ekiplerin incelemeleri sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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