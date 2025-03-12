Edirne'nin Keşan ilçesinde bir alışveriş merkezinin bahçesindeki mobilya satılan çadırda klimanın alev alması sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yanı sıra polis ekipleri de Toplumsal Müdahale Aracı (TOMA) ile destek verdiği çalışmalarla yangın, 1,5 saatte kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre İspat Cami Mahallesi Akıncı Sokak üzerindeki bir alışveriş merkezinin bahçesindeki mobilya satılan çadırdaki bozuk olan klimayı tamir etmek için çadıra gelen teknik servis, şalteri kaldırdığı sırada klima ünitesinin aniden alev alması sonucu yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm çadırı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 1,5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangına, polis ekipleri de TOMA ile söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangında çadır ve içerisindeki mobilyalar tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olay yerinden çıkartılan ve itfaiye ekiplerince polis gözetiminde açılan çelik kasanın içerisinde bulunanların da yandığı belirlendi.

Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Keşan Belediye Başkan Yardımcıları Bilgin Atlı ve İsmail Büyükvarlık ile İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yalçın da olay yerine gelerek, incelemede bulundu. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.