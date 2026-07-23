Geniş paçalı pantolon modeli, kullanıcıların düşerek yaralandığı iddialarıyla sosyal medyada gündem oldu. "Katil pantolon" ve "ölüm pantolonu" ifadeleriyle anılan ürünün İngiltere, Kanada ve farklı ülkelerde bazı kadınların ciddi kazalar yaşamasına neden olduğu öne sürüldü.

MERDİVENLERDE VE BOZUK ZEMİNLERDE TEHLİKE

Kullanıcılar, sorunun yalnızca pantolonun uzun paçasından kaynaklanmadığını, ince ve dökümlü kumaş yapısının yürürken ayakkabının altına girdiğini ya da bacağa dolandığını belirtti. Bu durumun özellikle merdivenlerde ve bozuk zeminlerde düşme riskini artırdığı ifade edildi.

‘KAZALARA ZEMİN HAZIRLIYOR’

Moda danışmanı Clare Chambers da geniş kesimin kumaşın ayağa veya bacağa dolanma ihtimalini yükselttiğini ve kazalara zemin hazırlayabileceğini söyledi.

‘BİLEĞİMİ KIRDIM’

Ürünü kullanan Holly G. isimli bir kadın, düşme sonrası dizinin kırıldığını belirterek pantolona güvenlik uyarısı eklenmesi çağrısında bulundu. Kanada'da yaşayan Ellin C. isimli bir başka kadın ise düşme sonucu bileğini kırdığını ve yüzünden yaralandığını açıkladı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sosyal medyada yüz kesileri, ayak bileği burkulmaları ve farklı yaralanmalar yaşadığını belirten çok sayıda kullanıcı bulunuyor.