Fransa'nın başkenti Paris, metro hatlarında yaşanan devasa fare istilası ve hijyen zafiyetiyle yeniden dünya gündemine oturdu. Şehrin en işlek ulaşım ağlarından biri olan metro istasyonlarında son günlerde sayıları hızla artan lağım fareleri, yolculara korku dolu anlar yaşatıyor.

RAYLARDA VE PERONLARDA CİRİT ATIYORLAR

Özellikle Château Rouge gibi yolcu sirkülasyonunun son derece yoğun olduğu istasyonlarda kaydedilen görüntülerde, onlarca farenin peronlarda, bekleme alanlarında ve tren raylarında rahatça gezindiği görüldü. Vatandaşların ve turistlerin cep telefonlarıyla kaydettiği skandal görüntüler sosyal medya platformlarında kısa sürede viral oldu.

TEMİZLİK VE HİJYEN TARTIŞMALARI YENİDEN ALEVLENDİ

Görüntülerin internette hızla yayılması, kamuoyunda devasa bir tepki dalgasına ve yerel yönetimlere yönelik sert eleştirilere yol açtı. Başkentte toplu taşıma kullanan milyonlarca insan yetkililerin yetersiz kalan ilaçlama ve temizlik tedbirlerini hedefe koyarken, kent genelinde hijyen krizine karşı radikal önlemler alınması çağrısında bulunuldu.