İngiliz milyarder Mike Ashley’nin kontrolünde bulunan Frasers Group, Hugo Boss’u bünyesine katmak için harekete geçti.

Halihazırda Alman moda devinin en büyük hissedarı konumunda olan şirket, markanın kalan tüm hisselerini satın almak üzere milyar Euro'luk bir devralma teklifi sundu.

HİSSE BAŞINA 38 EURO NAKİT TEKLİF

Hugo Boss’ta yüzde 26,06’lık payla en büyük ortak konumunda olan Frasers Group, geri kalan hisseler için hisse başına 38 Euro nakit ödemeyi taahhüt etti.

Bu teklif, Hugo Boss hisselerinin çarşamba günkü kapanış fiyatı olan 36,44 Euro’ya göre yüzde 4,3 prim anlamına geliyor.

Toplam hamlenin mali değerinin ise 2 milyar Euro (yaklaşık 2,31 milyar dolar) seviyesinde olduğu belirtiliyor.

PERAKENDE İMPARATORLIĞU GENİŞLİYOR

Teklifin kabul edilmesi halinde Hugo Boss, Mike Ashley’nin geniş perakende ağının en yeni üyesi olacak. Frasers Group bünyesinde halihazırda şu markalar ve ortaklıklar yer alıyor:

Sports Direct ve House of Fraser

Asos, Debenhams ve Currys (Stratejik hisseler)

HUGO BOSS NEDEN SATIŞ MASASINDA?

Son dönemde düşen satış rakamlarıyla mücadele eden Alman moda devi, finansal performansını artırmak için yoğun bir çaba sarf ediyor.

Şirket, mali gidişatı tersine çevirmek adına altı ay önce yeni bir stratejik plan açıklamıştı. Bu plan kapsamında şu adımlar öngörülüyordu:

Mağazaların modernize edilmesi,

Ürün yelpazesinin daha yalın hale getirilmesi,

Kadın giyim kategorisine daha fazla ağırlık verilmesi.

Yaşanan küçülme ve küresel pazar baskısı nedeniyle Hugo Boss hisseleri, üç yıl önceki değerinin yaklaşık yarısı seviyesinde işlem görüyor. Satın alma teklifinin markanın gelecekteki stratejilerini nasıl etkileyeceği ise piyasalar tarafından yakından takip ediliyor.