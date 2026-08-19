İtalyan moda dünyasının köklü ailelerinden Missoni'nin üçüncü kuşak temsilcisi sanatçı Francesco Maccapani Missoni, “Can Colors Remember Each Other?” başlıklı kişisel sergisi kapsamında Türkiye'ye geldi. Bodrum Yalıkavak'ta sanatseverlerle buluşan etkinlik, moda, sanat ve tasarım dünyasından dikkat çeken isimleri bir araya getirdi.

MODA İMPARATORLUĞUNUN TORUNU BODRUM'DA

Dünyaca tanınan Missoni moda evinin kurucuları Rosita ve Ottavio Missoni'nin torunu Francesco Maccapani Missoni, RMA Holding'in Bodrum Yalıkavak'taki projesi Montes by Missoni'nin ev sahipliğinde düzenlenen özel sergi için Bodrum'a geldi.

Renk ve görsel kompozisyonlar üzerine çalışmalarını sürdüren sanatçının eserlerinden oluşan sergi, sanatseverler, koleksiyonerler ve özel davetlilerden ilgi gördü.

ÜNLÜ İSİMLER SERGİYİ ZİYARET ETTİ

Bodrum'daki etkinliğe sanat ve cemiyet hayatından da tanınmış isimler katıldı. Sergiyi ziyaret edenler arasında milli sporcu ve serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen, Şule Özalp Argüder ve Arzu Demirer de yer aldı.

Francesco Maccapani Missoni, Türkiye ziyaretinde eserlerini davetlilerle buluştururken sanat ve tasarım anlayışını da konuklarla paylaşma fırsatı buldu.

MISSONİ AİLESİNİN SANAT VE TASARIM MİRASI

Rosita ve Ottavio Missoni tarafından kurulan moda markası, özgün renkleri, desenleri ve triko tasarımlarıyla dünya çapında kendine özgü bir kimlik oluşturdu.

Ailenin tasarım mirasından gelen Francesco Maccapani Missoni ise çalışmalarında rengi ve görsel kompozisyonu merkeze alarak kendi sanatsal çizgisini oluşturuyor. Bodrum'da düzenlenen “Can Colors Remember Each Other?” sergisi de bu yaklaşımın öne çıktığı eserleri izleyiciyle buluşturdu.

2026 YILINDA MODA DEVİNİN MÜLKİYET YAPISI DEĞİŞTİ

İtalyan moda dünyasının köklü ailelerinden Missoni için 2026, şirketin mülkiyet yapısında önemli bir dönüm noktası oldu. Ottavio ve Rosita Missoni tarafından kurulan marka, yıllar boyunca ailenin kontrolünde kaldıktan sonra ilk büyük hisse satışını 2018'de gerçekleştirdi. O dönem şirketin yüzde 41,2'si yatırım fonu FSI'ya devredilirken, Missoni ailesi çoğunluk hissesini korudu. Ancak bu yıl tamamlanan son anlaşmayla FSI, ailenin elindeki kalan hisseleri de satın alarak payını yaklaşık yüzde 73'e çıkardı. Alman Katjes International ise yaklaşık yüzde 27'lik payla şirkete ortak oldu. Böylece Missoni ailesinin şirket üzerindeki doğrudan ortaklığı sona ererken, aile markanın kültürel mirasını Fondazione Ottavio e Rosita Missoni üzerinden yaşatmayı sürdürüyor.