Dünyaca ünlü İspanyol moda markası Zara, çocuklar için tasarlanan Cadılar Bayramı kostümüyle büyük bir skandala imza attı. Mavi ve beyaz dikey çizgilerden oluşan, ceket ve pantolondan müteşekkil kostümün Nazi diktatörlüğü döneminde toplama kamplarında tutulan mahkûmların elbiselerine benzerliği kamuoyunda infial yarattı.

DİKENLİ TEL VE NUMARA YAMALARI DİKKAT ÇEKTİ

Kasıtlı olarak yıpratılmış bir tasarıma sahip olan kostümün üzerinde dikenli teli andıran baskılar ve tutsak numaralarını çağrıştıran yamalar yer alıyordu. İsrailli gazeteci Dov Gil-Har'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Zara, Avrupa'daki müşterilerini bir kez daha kâbus gibi bir fikirle şoke etti: Nazi toplama kampı tarzında kostüm" sözleriyle tepki göstermesi üzerine tartışmalar büyüdü.

ZARA’DAN "YANLIŞ ANLAŞILMA" SAVUNMASI

Tepkilerin ardından kostümü internet mağazasından silen Zara yönetimi, basın sözcülüğü aracılığıyla açıklama yaptı. Şirket açıklamasında, "Zara, çocuk kostümünün yol açmış olabileceği her türlü yanlış anlaşılmadan duyduğu üzüntüyü belirtir. Kostüm artık ne mağazalarımızda ne de sanal mağazada satışa sunulmaktadır" ifadelerini kullandı.

Ancak şirket, söz konusu tasarımın iç denetim mekanizmalarından nasıl kaçtığına ilişkin soruları yanıtsız bıraktı.

ŞİRKETİN NAZİ SEMBOLLERİYLE İLK SKANDALI DEĞİL

Zara'nın Nasyonal Sosyalizm simgeleri ve Holokost çağrışımlı ürünlerle gündeme gelmesi ilk değil.