Moda dünyası, bohem ve özgün tasarımlarıyla tanınan "Bryn Walker" markasının kurucuları Bryan Walker (64) ve eşi Michelle Min’den (63) gelen acı haberle sarsıldı. Çiftin California Berkeley'deki lüks evlerinden silah sesleri duyanların ihbarı üzerine adrese giden polis ekipleri, ikilinin cansız bedeniyle karşılaştı.

Adli tıp ve emniyet güçlerinin olay yerinde yürüttüğü titiz incelemelerin ardından olayın arkasındaki korkunç tablo netleşti: Bryan Walker, eşi Michelle Min'i göğsünden vurarak öldürdükten sonra aynı silahla kendi hayatına son verdi.

ŞİRKETİN KONTROLÜ EŞİNDEYDİ

Walker’ın birkaç yıl önce kurucusu olduğu dev markanın CEO’luk koltuğunu eşi Michelle Min’e devrettiği öğrenildi. Min bu süreçte markanın operasyonel ve idari yönetimini tek başına yürütürken, şirket son dönemde ciddi bir finansal çalkantının içerisine sürüklendi.

KRİPTO VE HİSSE YATIRIMLARINDA BÜYÜK ÇÖKÜŞ

Korkunç cinayet ve intiharın ardındaki ana gerekçenin devasa mali kayıplar olduğu ortaya çıktı. Bryan Walker’ın son aylarda şirketin finansal varlıklarını kullanarak yüksek riskli hisse senedi ve kripto para piyasalarında hamleler yaptığı, ancak bu yatırımlarda feci kayıplar yaşadığı öğrenildi.

Şirket kasasındaki erimeyle birlikte markanın resmen iflas eşiğine geldiği, batan mali tabloyu toparlama ve şirketi kurtarma yükünün ise tamamen CEO eş Michelle Min’in omuzlarına kaldığı kaydedildi.

ÇÖKÜŞ PSİKOLOJİK YIKIMA DÖNÜŞTÜ

Mali krizin büyümesiyle birlikte ağır psikolojik sorunlar yaşadığı belirtilen moda devinin kurucusu Walker'ın, girdiği cinnet getirme anında dehşet saçtığı belirlendi. ABD polisi, olayın tamamen ekonomik çöküşün getirdiği cinayet-intihar vakası olduğunu doğrularken, trajediyle ilgili soruşturmayı sürdürüyor.