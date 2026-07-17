İtalya'da emniyet güçleri; alt yüklenicileri aracılığıyla Çinli işçileri uygunsuz koşullarda çalıştırdıkları iddiasıyla aralarında Bulgari ve Chanel'in de yer aldığı çok sayıda lüks markanın merkez ve temsilciliklerine perşembe günü operasyon düzenledi.

SORUŞTURMADA LÜKS MARKALARIN İSMİ GEÇİYOR

Söz konusu baskınların, Milano Savcılığı tarafından yürütülen ve moda sektöründeki tedarik zincirlerinde yaşanan iş gücü sömürüsünü ortaya çıkaran geniş kapsamlı bir soruşturmanın parçası olduğu bildirildi. Soruşturma kapsamında daha önce Prada, Givenchy ve Dolce & Gabbana gibi dev markaların tedarik süreçlerinde de benzer ihlaller tespit edilmişti.

Milano Savcısı Paolo Storari, Fransız haber ajansı AFP'den alınan bilgilere göre, İtalyan ekonomi gazetesi Il Sole 24 Ore tarafından yayımlanan haberleri doğruladı.

Storari; Brunello Cucinelli, Etro, Goyard Italie, Jacob Cohen Company, Moncler ve Stefano Ricci gibi markaların da soruşturma merceğinde olduğunu kaydetti.

BAZI ŞİRKETLER ADLİ DENETİME ALINMIŞTI

Tedarikçilerdeki çalışma koşullarına yönelik endişeler nedeniyle daha önce Loro Piana'nın da aralarında bulunduğu birkaç marka hakkında geçici adli denetim (kayyum) kararı uygulanmıştı. Şirketlerin tedarik zinciri üzerindeki denetim Mekanizmalarını güçlendirme taahhüdü vermesinin ardından bu yaptırımlar kaldırılmıştı.

Öte yandan İtalya hükümeti ise geçmişte yerli lüks markalara destek vermiş, Sanayi Bakanı Adolfo Urso geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada İtalyan markalarının itibarının "saldırı altında" olduğunu iddia etmişti.