Mankenler kraliçesi Aslı Baş, 2010 yılında Yalıkavak Mahallesi’ndeki lüks tatil sitesinde turizmci Ahmet Bayer'e ait villada 6,5 metre yükseklikten düşerek 32 yaşında hayatını kaybetmişti. Baş’ın ölümünden sonra Ahmet Bayer'in oğulları Volkan ve Hakan Bayer delil yetersizliği gerekçesiyle cinayet suçlamasından beraat etmişti. Delilleri gizlediği ve yalan beyanda bulunduğu iddia edilen 6 sanık hakkındaki suçlamalar da düşmüştü.

35 duruşmanın ardından alınan karar 2020 yılında istinafa taşınmış, dosya daha sonra Yargıtay’a gitmişti. Yargıtay Ceza Dairesi HTS kayıtlarına dikkat çekti. Aslı Baş'ın öldüğü gece aynı konutta bulunan Ahmet Derya’ya mesaj attığı, mesaj içeriğinin ise adli emanette bulunamadığı belirtildi.

Bir tanığın ise hiç dinlenmediği kaydedildi. Ayrıca güvenlik kamerası kayıtları ile ilgili bir işlem yapılıp yapılmadığına yönelik yeterli araştırma yapılmadığı ifade edildi. Bu aşamada yerel mahkeme ya Yargıtay'ın bozma hükmüne uyacak ya da kararında direnecek. Her iki durumda da taraflar adına yargı yollarının yine açık olduğu belirtildi.

GEREKÇELİ KARAR

Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin gerekçeli kararında, şu ifadeler yer aldı:

"Yapılan inceleme neticesinde; maktulün olayın olduğu gece aynı konut içinde bulunduğu sanık Ahmet Derya'ya HTS kaydına göre saat 01.35'te atmış olduğu mesaj içeriğinin, olaydan sonra elde edilerek emanete alınan cep telefonunda bulunmaması nedeni ile adli emanete kayıtlı cep telefonun üzerinde teknik bilirkişi incelemesi yaptırılmak suretiyle mümkün bulunması halinde silinmiş tüm mesaj içeriklerinin geri getirilmesi hususunda rapor düzenlenmesinin gerektiğinin düşünülmemesi, olay tarihinde olay yerinde olduğu anlaşılan ve daha önce hiç beyanı alınmayan Güner B. ile olay anında evde bulunduğu anlaşılan ancak soruşturma aşamasında beyanı alınmakla beraber kovuşturma evresinde bilgi ve görgüsüne başvurulmayan tanık Pelin C. dinlenmeden yazılı şekilde hükümler kurulması, sanık Hakan'ın HTS kaydında 22.07.2010 tarihinde arama ve mesaj trafiği bulunan 0 532 205 .. .. numaralı hat ile yapmış olduğu görüşmenin söz konusu olayın gerçekleştiği yerdeki kamera kayıtları ile ilgili olduğu iddiası bakımından bu hususun araştırılması için görüşmenin tarafı olan güvenlik kamerası firma yetkilileri olan kişinin tespiti ile tanık olarak dinlenmesi ve bu bağlamda özellikle sanık tarafından olayın hemen ertesinde neden arandığı ve güvenlik kameralarıyla ilgili bir işlem yapılıp yapılmadığının araştırılması ve sonucuna göre sanıkların hukuki durumunun tayin edilmesi gerektiğinin gözetilmemesi yönünden hükümlerde hukuka aykırılık bulunmuştur."