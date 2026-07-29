İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli, kozmetik sektörüne adım attı. Geçtiğimiz mayıs ayında kendi markasını kuran Şefkatli; parfüm, vücut spreyi, güneş koruyucu ve kişisel bakım ürünlerini satışa sundu. İkiz annesi olan Şefkatli, yeni işinin tanıtımı için manken Alex Pletnyova ile kamera karşısına geçti.

KENDİ MARKASINI KURDU

Geçen mayıs ayında satışa sunduğu markasında parfüm, vücut spreyi, güneş koruyucu ve çeşitli kişisel bakım ürünlerine yer veren Şefkatli, tanıtım sürecinin ardından mutluluğunu sosyal medya hesabından paylaştı.

HAYALLERİNE KAVUŞTU

Projeye uzun süredir emek verdiğini belirten Yasemin Şefkatli, duygularını, "Çok emek verdim. Ağlamaklıyım, inanılmaz geliyor." sözleriyle ifade etti.

SİPARİŞLERE YETİŞEMEDİ, AĞLADI

Markasının tanıtım çekimleri için manken Alex Pletnyova ile objektif karşısına geçen Şefkatli'nin kareleri de kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü. İkiz annesi olarak aile yaşamını sürdürürken iş dünyasında da yeni bir sayfa açan Şefkatli siparişlere yetişemediğini ''Günaydın canlarım, ben 3 gündür rüyadayım biri beni cimciklesin. Ürünlere güvenim sonsuzdu ama sizin bana güveniniz beni ağlattı.'' cümleleriyle açıkladı.