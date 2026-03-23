İnternet güvenliği alanında yeni ve dikkat çekici bir tehdit dalgası gündemde. Federal Bureau of Investigation (FBI), özellikle ev kullanıcıları ile küçük işletmelere ait Wi-Fi ağlarının hedef alındığını belirterek uyarıda bulundu. Kuruma göre siber suçlular, “residential proxy” adı verilen yöntem sayesinde sıradan kullanıcıların internet bağlantılarını kendi yasa dışı faaliyetlerinde kullanabiliyor.

RESİDENTİAL PROXY YÖNTEMİ NASIL İŞLİYOR?

Bu saldırı modelinde hackerlar, modemler ya da internete bağlı akıllı cihazlar üzerinden ağa sızarak kullanıcıya ait IP adresini ele geçiriyor. Böylece gerçekleştirilen yasa dışı işlemler, gerçek failler yerine mağdurun internet bağlantısı üzerinden yapılmış gibi görünüyor. Bu durum, kullanıcıların farkında olmadan hukuki süreçlerle karşı karşıya kalmasına neden olabiliyor.

ZARARLI YAZILIMLAR VE SAHTE UYGULAMALAR RİSKLİ

Uzmanlar, saldırganların çoğunlukla zararlı yazılımlar, sahte internet siteleri ve güvenilir olmayan uygulamalar aracılığıyla cihazlara erişim sağladığını belirtiyor. Özellikle ücretsiz VPN hizmetleri ve lisanssız programlar, bu tür saldırılar için önemli bir giriş noktası olarak öne çıkıyor. Kullanıcılar çoğu zaman bağlantılarında ciddi bir değişiklik fark etmese de arka planda internet trafiğinin kötüye kullanılması söz konusu olabiliyor.

TÜRKİYE YÜKSEK KULLANIM NEDENİYLE HEDEFTE

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) verileri, Türkiye’de internet kullanım oranının oldukça yüksek olduğunu ortaya koyuyor. Bu durum, ülkeyi siber saldırılar açısından daha hassas hale getirirken geniş kullanıcı kitlesi siber suç şebekeleri için cazip bir hedef oluşturuyor. Uzmanlar, IP takibi süreçlerinde masum kullanıcıların da şüpheli konuma düşebileceğine dikkat çekiyor.

FBI'DAN KRİTİK UYARI

FBI, kullanıcıların yalnızca güçlü şifrelerle yetinmemesi gerektiğini vurguluyor. Cihaz ve modem yazılımlarının güncel tutulması, bilinmeyen kaynaklardan uygulama indirilmemesi ve şüpheli bağlantılardan uzak durulması büyük önem taşıyor. Bunun yanı sıra Wi-Fi şifresinin tanınmayan kişilerle paylaşılmaması ve belirli aralıklarla değiştirilmesi gerektiği ifade ediliyor. Bu önlemlerin, giderek yaygınlaşan bu tehdit türüne karşı kullanıcıları önemli ölçüde koruyabileceği belirtiliyor.