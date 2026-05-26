Kablosuz internet bağlantılarında yaşanan sorunların büyük bölümünün modem çevresindeki fiziksel engellerden kaynaklandığı ifade ediliyor. Uzmanlara göre modemlerin metal yüzeylere, televizyonların arkasına, mikrodalga fırın yakınına veya kapalı dolap içine yerleştirilmesi sinyal kalitesini ciddi şekilde düşürebiliyor. Sosyal medyada yayılan madeni para iddiası ise bu teknik sorunlara dayandırılıyor.

İddiaya göre modem üzerine yerleştirilen bozuk para, sinyal yönünü değiştirebiliyor veya elektromanyetik dalgaların dağılımını etkileyebiliyor. Ancak ağ uzmanları, sıradan bir madeni paranın modern Wi-Fi sistemlerinde hissedilir bir performans artışı yaratmasının oldukça düşük ihtimal olduğunu söylüyor. Özellikle yeni nesil çift bantlı modemlerde bağlantı performansını belirleyen ana unsurun cihaz konumu, duvar yoğunluğu ve ağ trafiği olduğu belirtiliyor.

UZMANLAR ASIL SORUNUN YERLEŞİM OLDUĞUNU SÖYLÜYOR

Teknoloji uzmanları, modemlerin evin merkezi bir noktasına yerleştirilmesini öneriyor. Özellikle betonarme duvarların yoğun olduğu apartman dairelerinde sinyalin odalar arasında ciddi şekilde zayıfladığı ifade ediliyor. Modemin yere yakın konumlandırılması da bağlantı kalitesini olumsuz etkileyebiliyor.

Ayrıca aynı anda çok sayıda cihazın ağa bağlanmasının da hız düşüşüne neden olduğu belirtiliyor. Akıllı televizyonlar, güvenlik kameraları, telefonlar ve oyun konsolları yoğun veri kullanımı oluşturabiliyor. Uzmanlar, kullanıcıların öncelikle modem yazılımını güncellemesi, gereksiz cihaz bağlantılarını azaltması ve mümkünse 5 GHz bandına geçmesi gerektiğini söylüyor.