Yaz mevsimiyle birlikte artan kavurucu sıcaklar, ev ve iş yerlerinde kullanılan kablosuz internet altyapısını da olumsuz etkiliyor.

Birçok kullanıcı internet hızındaki yavaşlamadan veya ani kopmalardan şikayet ederken, uzmanlar sorunun arkasında "aşırı ısınan modemler" olabileceğine dikkat çekiyor.

Evlerin internet kapısı olan Wi-Fi yönlendiricilerinin (modem) doğru konumlandırılmaması, sıcak havalarda bağlantının tamamen kopmasına veya cihazın kalıcı zarar görmesine yol açabiliyor.

Peki, sıcak hava internet performansını nasıl etkiliyor ve kesintisiz bağlantı için ne yapmak gerekiyor? İşte detaylar...

MODEMLER DE "GÜNEŞ ÇARPMASI" YAŞIYOR

Tıpkı akıllı telefonlar, tabletler veya dizüstü bilgisayarlar gibi, internet ağını eve dağıtan modemler de yüksek sıcaklıklarda performans kaybı yaşıyor.

Normal oda koşullarında sorunsuz çalışacak şekilde üretilen bu cihazlar, ortam sıcaklığı çok yükseldiğinde veya doğrudan ısıya maruz kaldığında sistem kilitlenmeleri yaşayabiliyor.

Teknoloji uzmanları, modemin içindeki işlemci ve devrelerin kritik sıcaklık değerlerini aşması durumunda, cihazın veri akışını yavaşlattığını, hatta kalıcı hasarı önlemek adına kendini tamamen kapatabileceğini belirtiyor.

KESİNTİSİZ İNTERNET İÇİN MODEMİZİNİ BURALARDAN UZAK TUTUN

Sıcak havalarda internet bağlantınızın düşmemesi ve Wi-Fi performansının maksimumda kalması için şu kurallara dikkat edilmesi gerekiyor:

Pencere kenarlarından derhal uzaklaştırın: Modemin cam önlerinde veya doğrudan güneş alan masaların üzerinde bulunması, cihaz içi sıcaklığı çok kısa sürede tehlikeli seviyelere çıkarır. Cihaz mutlaka gölge ve hava akımı olan bir alana taşınmalıdır.

"Kablo kalabalığı görünmesin" derken interneti öldürmeyin: Estetik kaygılarla modemi televizyon arkalarına, kapalı dolapların içine veya havalandırması olmayan dar nişlere saklamak büyük bir hatadır. Kapalı alanlar, cihazın kendi ürettiği ısıyla kavrulmasına ve Wi-Fi sinyallerinin eve yayılmamasına neden olur.

Elektronik cihazlarla arasına mesafe koyun: Modemin sinyal kalitesini korumak ve ek ısı transferini önlemek için kablosuz telefonlar, bebek monitörleri ve mikrodalga fırın gibi cihazlardan en az bir metre uzakta tutulması önerilir.

Yüksek ve merkezi konum seçin: Wi-Fi sinyallerinin ev içinde engellere takılmadan eşit dağılabilmesi adına cihazı yerde değil, yüksek bir rafta ve evin olabildiğince merkez noktasında bulundurun.

Akvaryum yanına koymayın: Su, Wi-Fi sinyallerini en çok emen ve zayıflatan unsurların başında gelir. Modeminizi akvaryum arkasına veya hemen yanına yerleştirmek sinyal gücünü ciddi oranda düşürür.

Uzmanlar, yaz aylarında yaşanabilecek internet yavaşlıklarında modemi kapatıp 5 dakika dinlendirmenin ve ardından daha serin bir noktaya taşımanın en etkili pratik çözüm olduğunu vurguluyor.