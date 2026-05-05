Wi-Fi yönlendiricilerde antenlerin genellikle alışkanlık gereği dikey olarak konumlandırılması, özellikle tek katlı dairelerde yeterli sonuç verebiliyor. Uzmanlar, standart dikey yerleşimin sinyali yatay düzlemde yayarak tek katlı alanlarda kararlı bir kapsama sağladığını belirtiyor. Ancak çok katlı yapılar veya sinyalin dikey olarak iletilmesi gereken durumlar, farklı bir yaklaşım gerektiriyor.

ÇOK KATLI YAPILARDA ANTEN AÇISI ÖNEMLİ

Birden fazla katı olan binalarda, modem antenlerinin dikey durması sinyalin alt veya üst katlara ulaşımını kısıtlayabiliyor. Bu tür durumlarda en az bir antenin yaklaşık 45 derecelik bir açıyla veya daha yatay bir konumda eğilmesi öneriliyor. Bu basit müdahale, sinyalin dikey yayılımını artırarak "ölü bölge" olarak adlandırılan ve bağlantının kesildiği noktaların oluşma riskini minimize ediyor.

Uzmanlar, her evin mimari yapısının farklı olması nedeniyle evrensel bir anten ayarı bulunmadığını ifade ediyor. İdeal sinyal dağılımı için deneme-yanılma yöntemiyle bağlantı hızının ve kararlılığının ölçülmesi, anten konumunun buna göre optimize edilmesi tavsiye ediliyor.

MODEM KONUMU VE FREKANS SEÇİMİ ÇOK ETKİLİ

İnternet performansını iyileştiren tek faktör anten yönelimi değil; modem cihazının yerleşimi de kapsama kalitesinde belirleyici oluyor. Sinyalin evin her noktasına eşit dağılması için yönlendiricinin odanın orta kısmına yerleştirilmesi öneriliyor. Ayrıca, radyo dalgalarını yansıtan veya engelleyen metal nesnelerin ve büyük ev aletlerinin yakınına yerleştirilen modemler, performans kaybına yol açabiliyor.

Performansı etkileyen bir diğer önemli unsur ise tercih edilen ağ frekansıdır. Mümkün olan durumlarda, 2.4 GHz frekans bandına göre daha yüksek hız ve daha az parazit sunan 5 GHz bandının tercih edilmesi, bağlantı kalitesini bir üst seviyeye taşıyor.