Bilim insanları, Hindistan'ın orta kesimlerinde yaşayan Agaria topluluklarının kullandığı geleneksel demir üretim yöntemlerini inceleyerek bu dayanıklılığın ardındaki nedenleri araştırdı. Çalışma, belirli antik üretim teknikleriyle elde edilen demirin zamanla doğal bir koruyucu tabaka oluşturabildiğini ortaya koydu.

KORUYUCU TABAKA PASI YAVAŞLATIYOR

Araştırmacılar, incelenen demir örneklerinin yüzeyinde hematit, kuvars ve kalsit gibi minerallerden oluşan özel bir tabaka tespit etti. Bu katmanın, nem ve oksijenin metale ulaşmasını zorlaştırarak paslanma sürecini önemli ölçüde yavaşlattığı belirtildi.

Çalışmaya göre dayanıklılığın nedeni yalnızca kullanılan demir cevheri değil. Geleneksel fırınların yapısı, üretim sırasında kullanılan kil malzemeler, sıcak dövme işlemleri ve demirin işlenme şekli de koruyucu yüzeyin oluşmasında önemli rol oynadı.

FOSFOR DEĞİL, ÜRETİM YÖNTEMİ ÖNE ÇIKTI

Geçmişte bazı uzmanlar, antik demirlerin paslanmaya karşı direncini fosfor içeriğine bağlamıştı. Ancak yeni araştırmada incelenen örneklerde fosfora rastlanmadı. Bunun yerine koruyucu etkinin, üretim sürecinde oluşan mineral bileşenler ve metal yüzeyinde zamanla gelişen doğal tabakadan kaynaklandığı belirlendi.

Araştırmacılar, elde edilen sonuçların tüm eski demirlerin modern çeliklerden daha üstün olduğu anlamına gelmediğini vurguluyor. Ancak çalışma, geleneksel metal işleme tekniklerinin sanılandan çok daha karmaşık ve etkili sonuçlar üretebildiğini gösteriyor. Bilim insanlarına göre yüzyıllardır ayakta kalan bazı demir yapıların sırrı, kullanılan hammaddeden çok üretim sırasında uygulanan yöntemlerde saklı olabilir.