La Liga'nın 25. haftasında Real Madrid, Girona'yı konuk etti.
Son üç maçını kazanamayan ancak son dönemde Girona'ya karşı başarılı bir seri yakalayan Real Madrid, tecrübeli Hırvat orta saha oyuncusu Luka Modric'in şık golüyle maçta öne geçti.
UZAK MESAFEDEN AVLADI
Luka Modric, mücadelenin 41. dakikasında attığı golle takımını öne geçirdi. Sol köşeden kullanılan köşe vuruşunda top ceza sahası dışına açıldı. Hırvat orta saha uzak mesafeden yaptığı sert vuruşla Girona kalecisini avladı.
Modric'in attığı inanılmaz gole takım arkadaşları ve taraftlarlar şaşkınlıkla tepki verdi.
LUKA MODRIC'TEN HARİKA GOL! pic.twitter.com/3NY0l9r1WY— S Sport Plus (@ssportplustr) February 23, 2025