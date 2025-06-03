Real Madrid ile sayısız başarıya imza Luka Modric, 2012'de dahil olduğu İspanyol devinden ayrıldı.
Serie A devi Milan, gelecek sezon kadro çalışmaları kapsamında Real Madrid'den ayrılan Luka Modric'i gündemine aldı. Fabrizio Romano'nun haberine göre Milan, Real Madrid'den ayrılan Luka Modric'i kadrosuna dahil etmek istiyor.
39 yaşındaki Hırvat yıldız, ilk iç görüşmelerde gündeme gelen isimler arasında yer aldı. Modric, Real Madrid'den ayrıldıktan sonra dünyanın dört bir yanındaki kulüplerden teklifler aldı. Real Madrid formasıyla bu sezon 57 maça çıkan Luka Modric, 4 gol, 9 asistlik katkı sağladı.
Modric, Real Madrid ile 13 sezonda 28 şampiyonluk kazandı: 6 Avrupa Kupası, 6 Dünya Kulüpler Kupası, 5 Avrupa Süper Kupası, 4 Lig, 2 Kral Kupası ve 5 İspanya Süper Kupası.